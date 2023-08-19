Брянская спортсменка завоевала «золото» на Всероссийском турнире

Брянская спортсменка победила на Всероссийском турнире «Королева российского спорта». Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Екатеринбурге проходит финал серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта». Брянская спортсменка Вера Филатова выступила в беге на 200 метров. Бегунья преодолела дистанцию за 23.12 секунды. Второе и третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Тамбовской области.

Ранее воспитанница брянской спортшколы по лёгкой атлетике имени В.Д. Самотёсова Мария Прохорец стала победительницей на дистанции в 800 метров.