Брянские акробатки стали призёрами Всероссийского турнира

Брянские акробатки стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира в Тольятти. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тольятти прошли Всероссийские соревнования «Памяти МСМК Р.Хафизова» по спортивной акробатике. В турнире участвовали более 300 спортсменов из 13 субъектов России, в том числе и сборная Брянской области.

Акробаки Полина Семичастная, Лиана Синетутова и Дарья Аксёнова завоевали бронзовые награды по Мастерам спорта РФ. Также, Ксения Каменщикова и Дарья Аксёнова выполнили разряд «Кандидат в Мастера спорта России».