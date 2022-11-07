Брянские баскетболисты дважды обыграли команду из Липецка

Баскетболисты клуба «Брянск» одержали две победы над «Грин Хиллом» из Липецка. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном комплексе «Брянск» прошли два матча Первенства Центрального федерального округа по баскетболу. Клуб «Брянск» на своей площадке встретился с липецким «Грин Хиллом».

Обе встречи стали победными для брянцев. Первый матч завершился со счетом 99:69, а второй – 122:81.

В этом сезоне баскетболисты «Брянска» не потерпели ни одного поражения. Команда остается одним из лидеров Первенства.

В следующий раз брянские баскетболисты сыграют на своей площадке против команды «Тамбов-2».