Брянские баскетболисты посвятили победу тренеру

Брянские баскетболисты подарили тренеру на день рождения победу на чемпионате ЦФО. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном комплексе «Брянск» в областном центре прошёл домашний матч в рамках чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. На домашней площадке баскетбольный клуб «Брянск» сразился со спортсменами из Орла. Встреча завершилась со счётом 99:72 в пользу хозяев поля.

Победу брянская команда посвятила тренеру Виктору Ловяго. Он отметил день рождения. Наставника баскетболистов также поздравил директор департамента ФК и спорта Брянской области Максим Рудин.