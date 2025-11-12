Город32

Брянские бойцы выиграли турнир по ММА в Смоленске

2025, 12 ноября 09:00 Спорт
Брянские бойцы выиграли турнир по ММА в Смоленске
Брянские бойцы выиграли турнир по ММА в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В городе Смоленске прошли соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к вершине». Турнир посвящён Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. За медали боролись бойцы из Брянска, Смоленска, Пскова, Великих Лук и Республики Беларусь 

Брянские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Они стали первыми в общекомандном зачёте.

