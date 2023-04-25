Брянские бойцы завоевали пять медалей на турнире ММА

Юные брянские бойцы завоевали пять медалей на турнире по смешанным единоборствам в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Дворца единоборств.

85-й этап турнира по ММА TIME TO FIGHT прошёл в Долгопрудном. Там выступили спортсмены Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Все пять брянских бойцов завоевали медали. Первое место заняли Тимур Бочаров, Даниил Евдокимов и Назар Михайленков. А Никита Игинов и Алексей Романов завоевали серебряные награды.