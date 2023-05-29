Брянские боксёры привезли две медали из Гомеля

Брянские боксёры привезли две медали с турнира в Гомеле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Гомеле Республики Беларусь прошел 27-й Традиционный турнир по боксу среди молодежи 2005-2006 годов рождения, посвященный памяти абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. В соревнованиях участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Максим Завацкий стал серебряным призёром турнира. А Ярослав Емельяненко завоевал бронзовую награду.