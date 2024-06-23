Брянские боксёры провели сборы в Анапе

Почти полсотни брянских боксёров провели сборы в Анапе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В курортном посёлке Витязево в Анапе прошла первая смена учебно-тренировочных сборов по тайскому боксу. В них участвовали около 50 юных спортсменов из Брянска, Комаричей и Клетни.

Воспитанники секций тайского бокса спортшкол региона тренировались два раза в день. Отдыхали они тоже активно и весело.