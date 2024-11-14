Брянские боксёры вернулись с медалями из Калужской области
Брянские боксёры завоевали три медали на турнире в честь участников СВО в Калужской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Ферзиково в Калужско области прошёл турнир по боксу. Его посвятилиучастникам специальной военной операции.
В соревнованиях участвовали 106 спортсменов из Калужской, Тульской, Смоленской, Московской и Брянской областей.
В турнире выступили воспитанники Дубровской спортивной школы. Данила Чапура, Кирилл Назаров и Дмитрий Маркин стали победителями в своих весовых категориях.
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