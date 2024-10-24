Брянские боксёры завоевали семь золотых медалей в Орле

Брянские боксёры завоевали семь золотых медалей на чемпионате в Орле. Об этом сообщили в региональной федерации тайского бокса.

Открытое первенство и чемпионат Орловской области по тайскому боксу прошло в Орле. В соревнованиях участвовали команды из Белгорода, Воронежа, Курска, Московской, Липецкой и Орловской области.

Регион представили спортсмены из Брянска и Комаричей. Они завоевали семь золотых медалей, 13 серебряных и четыре бронзовых.