Брянские чиновники поучаствовали в фестивале ГТО во всероссийский Олимпийский день. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во всероссийский Олимпийский день в спорткомплексе «Спартак» прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО). В нём участвовали почти 100 работников Брянской городской администрации и структурных подразделений.

Чиновники получили грамоты и подарки от олимпийского комитета России, а также медали комитета по физической культуре и спорту мэрии.