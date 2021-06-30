Брянские девушки заняли третье место в этапе чемпионата по пляжному волейболу

Соревнования прошли в Обнинске.

В Обнинске завершился II этап чемпионата ЦФО по пляжному волейболу. Участие в нем приняли около 100 спортсменов. Брянскую область представляли Инна Толчина и Кристина Костикова из городского спортивного комбината «Спартак».

Из-за разразившейся непогоды некоторые матчи перенесли на крытые площадки. Несмотря на погодные условия, брянские спортсменки заняли в этапе чемпионата третье место.