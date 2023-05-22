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Брянские динамовцы проиграли матч с «Салютом» из Белгорода

2023, 22 мая 11:03 Спорт
Брянские динамовцы проиграли матч с «Салютом» из Белгорода
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«Динамо-Брянск» на последних минутах проиграла «Салюту» из Белгорода.

В девятом туре Первенства Второй лиги на стадионе «Динамо»  в областном центре встретились «Динамо-Брянск» с белгородским «Салютом». Первый тайм закончился ничьей. А на 89-ой минуте матча гости из Белгорода забили свой победный гол. Встреча закончилась со счётом 0:1.

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