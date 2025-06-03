Брянские дзюдоистки выиграли путевку на всероссийскую спартакиаду. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Раменское Московской области прошли межрегиональные соревнования по дзюдо в рамках II этапа спартакиады молодёжи Центрального федерального округа. Турнир посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в нём юные дзюдоисты из 13 регионов.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе завоевали три награды. «Золото» досталось Анастасии Захарченко и Анастасии Онищенко. Максим Титов стал бронзовым призёром турнира.

Победители поедут на финал Спартакиады молодежи России в городе Армавире.

Возрастные ограничения 6+