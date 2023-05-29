Брянские дзюдоисты стали призёрами Чемпионате ЦФО
Брянские спортсмены стали призёрами Чемпионате Центрального федерального округа по дзюдо.
В Рязани прошел Чемпионат Центрального Федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. В турнире выступали воспитанники брянской спортшколы олимпийского по борьбе.
В весовой категории 100 кг Константин Чачило стал бронзовым призёром соревнований. Также третье место на Чемпионате заняла Виктория Корнюш.
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