Брянские дзюдоисты стали вторыми на турнире в Уфе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Республики Башкортостан Уфе прошли всероссийские соревнования общества «Динамо» по дзюдо. Участвовали в них более 180 спортсменов, 70 из которых являются Мастерами спорта России.

В личном первенстве бронзовыми призёрами стали сотрудники УМВД России по Брянской области Алина Шумовцова и Вера Самсонова.

Сборная региональной организации «Динамо» заняла второе место, уступив дзюдоистам из Удмуртской республики.