Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали в Коврове

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в Коврове. Об этом сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта.

В городе Коврове Владимирской области прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. В спортивном комплексе «Молодежный» собрались свыше 150 мужчин и женщин из 23 регионов.

Команда Брянской области завоевала три награды. В весовой категории до 60 кг золотым медалистом стал Георгий Пронин. А в абсолютной категории среди мужчин первое место занял Даниил Хитрун. Они получили звания «Мастер спорта России».

Также в весовой категории свыше 78 кг Анна Бабченко стала бронзовым призёром турнира. А серебряную медаль завоевала Дарья Карахтанова в весовой категории до 57 кг.