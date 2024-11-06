Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали в Коврове

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в Коврове. Об этом сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта.
В городе Коврове Владимирской области прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. В спортивном комплексе «Молодежный» собрались свыше 150 мужчин и женщин из 23 регионов.
Команда Брянской области завоевала три награды. В весовой категории до 60 кг золотым медалистом стал Георгий Пронин. А в абсолютной категории среди мужчин первое место занял Даниил Хитрун. Они получили звания «Мастер спорта России».
Также в весовой категории свыше 78 кг Анна Бабченко стала бронзовым призёром турнира. А серебряную медаль завоевала Дарья Карахтанова в весовой категории до 57 кг.
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