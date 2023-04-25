Брянские дзюдоисты завоевали два «серебра» в Тамбове

Брянские дзюдоисты завоевали две серебряные награды на Всероссийских соревнованиях в Тамбове. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Тамбове прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера Александра Малина среди мужчин и женщин. В нём приняли участие более 100 бойцов из 15-17 регионов страны.

Без наград не остались два воспитанника спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. В в весовой категории до 81 кг Дмитрий Мальцев занял второе место. Также серебряную награду в категории АБС Константин Чачило.