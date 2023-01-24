Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей в Орле

Юные дзюдоисты Брянска вернулись с турнира в Орле с семью наградами. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле завершился открытый турнир по дзюдо «Юная Лига» среди юношей 9 — 14 лет. В нём участвовали воспитанники брянских спортшкол «Сталь» и СШОР по борьбе.

Юные дзюдоисты завоевали семь медалей. Спортсмены «Стали» заняли одно первое место и два – вторых. Воспитанники школы олимпийского резерва по борьбе завоевали два — «золота», и по одной серебряной и бронзовой медали.