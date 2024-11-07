Брянские фехтовальщики завоевали «золото» в Гомеле

Брянские фехтовальщики завоевали две золотые медали на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Гомеле Республики Беларусь прошли выездные соревнования по фехтованию. Мероприятие провели по программе сотрудничества регионов

Юные фехтовальщики спортшколы «Партизан» показали отличный результат. Они завоевали сразу две золотые медали.