Брянские футболистки победили в первенстве ЦФО

В первый день брянские футболисты удачно сыграли в группе и вышли в плей-офф. Победными стал и следующий этап соревнований. «Спартак» вышел в финал и выиграл у «Куряночки» из Курска со счётом 5:1.

Зональные соревнования Первенства Центрального и Южного Федеральных округов по мини-футболу среди девушек до 16 лет прошли в Воронеже. Брянск представила команда спортшколы городского спортивного комбината «Спартак»

Футболистки брянского «Спартака» выиграли первенство ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В фокусе особого внимания Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора

С внеплановой проверкой На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями

Каждое обращение будет рассмотрено В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей. В Смоленске продолжается работа, направленная на организацию Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Он начнёт функционировать в начале февраля на ул. Пригородной. Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой. Курировать буду лично «Базовая задача

Работники столичной магистрали рассказали юным смолянам о правилах безопасного поведения на железной дороге Около 40 воспитанников детского сада № 86 «Сударушка» г. Смоленска приняли участие в профилактическом мероприятии, которое провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам об основах безопасного поведения на железной дороге, показали детям познавательные тематические мультфильмы, познакомили с железнодорожными профессиями. А затем ответили на вопросы, которые ребята активно задавали. В завершение встречи

В помощь семьям воинов Отечества Создано региональное отделение Всероссийской общественной организации. В Смоленской области продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их родным, а также помогать бойцам спецоперации, вернувшимся домой. В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих —