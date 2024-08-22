Брянские футболистки «разгромили» соперниц из Воронежа

Брянские футболистки с разгромным счётом обыграли соперниц из Воронежа на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На стадионе «Спартак» в Фокинском районе Брянска прошёл матч в рамках Первой лиги первенства России среди женских команд. Брянские футболистки «Спартака» встретились с командой «Факел» из Воронежа. Игра закончилась со счётом 10:0 в пользу красно-белых.

Эта победа стала третьей в рамках первенства России для представительниц брянского «Спартака».