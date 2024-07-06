Брянские футболистки стали призёрами этапа первенства России

Брянские футболистки «Спартак» стали серебряными призёрами зонального этапа первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли матчи зонального этапа первенства России по футболу среди девушек до 19 лет. В первый день воспитанницы брянского «Спартака» сыграли вничью с командой подмосковной спортшколы «Ротор». А сборную Белгородской области брянские футболистки обыграли со счётом 7:0.

Спортсменки «Спартака» набрали одинаковое количество очков с командой Волгоградской области. Но по количеству забитых мячей брянские девушки стали вторыми.

Лучшим игроком турнира признали Светлану Киселеву, а лучшим нападающим стала Наталья Кудрявцева.