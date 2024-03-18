Брянские футболистки выиграли Первенство России
Брянские футболистки «Спартака» выиграли Первенство России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Нижегородской области завершилось Первенства России по футболу среди девушек 16 лет и моложе. В финале встретились брянский «Спартак» и «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 3:1. Главный трофей первенства России впервые в истории брянского спорта достался футболисткам «Спартака»..
Лучшим нападающим первенства России признали Светлану Киселеву, а бомбардиром — Ульяну Голоколенову. Тренер брянской команды Артём Родин такое получил звание лучшего.
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