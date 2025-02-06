Брянские футболистки завоевали «серебро» первенства России

Брянские футболистки «Спартака» завоевали «серебро» зонального этапа первенства России в Воронеже. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже завершился зональный этап первенства России по футзалу. В соревнованиях участвовали 10 команд девушек до 12 лет из Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Брянской областей.

Регион представляли воспитанницы спорткомплекса «Спартак». Они выиграли четыре встречи с общим счётом 32:5.

В финальном матче брянские футболистки сыграли с хозяйками площадки «Танаис». Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Победитель определился в серии пенальти. Воронежские спортсменки выиграли со счётом 2:3.

«Спартак» увёз домой серебряные награды. Лучшим игроком признали Александру Кривошееву из Брянска.