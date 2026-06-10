Предпринимательницу из Брасовского района подозревают в невыплате зарплаты

2026, 10 июня 15:32

Предпринимательницу из Брасовского района подозревают в невыплате зарплаты. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате свыше двух месяцев заработной платы. В преступлении подозревают индивидуального предпринимателя из Брасовского района.

По версии следствия, с февраля по июнь 2026 года бизнесмен не выплачивала заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск бывшему работнику. Работодатель задолжала сотруднику более 109 тысяч рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры. Следователем организован комплекс процессуальных действий.