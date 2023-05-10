Юные брянские футболисты стали вторыми на Международном турнире в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В белорусском Добруше прошли международные соревнования по футболу. В них приняли участие четыре команды из Добруша, Гомеля и брянского города Стародуба.

Воспитанники Стародубской спортивной школы одержали две победы. Только в решающем матче брянцы уступили хозяевам поля. Юные футболисты стали серебряными призёрами турнира.