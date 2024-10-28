Брянские гандболистки стали призёрами всероссийского турнира

Брянские гандболистки завоевали бронзовые медали всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошли всероссийские соревнования по гандболу. В них участвовали команды девочек до 13 лет.

Брянскую область представили воспитанницы спортшколы города Сельцо. В своей подгруппе юные гандболистки заняли третье место. Участница команды Софья Петракова признана лучшим бомбардиром и лучшим игроком команды.