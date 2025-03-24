Брянские гандболистки стали вторыми на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Рамонь Воронежской области прошёл всероссийский турнир по гандболу. Участвовали в нём девушки 14 лет и младше.

Брянскую область представили воспитанницы Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Они выиграли пять из семи матчей. Брянские гандболистки заняли второе место, уступив хозяевам турнира.

Лучшим вратарём турнира признали брянского голкипера Елизавету Забелину. А лучшим бомбардиром турнира стала Елизавета Полуешкина, забросившая в ворота соперников 46 мячей.

«Эти соревнования оказались очень полезными для команды. Мы долго не играли и не имели игровой практики. Соскучились по гандболу. Начало турнира получилось немного скомканным, но потом собрались, проявили характер и в решающих играх добились желаемого результата. Приятно, что помимо уже признанных лидеров, проявили себя новые девочки, которые раньше были в тени, а сейчас раскрылись и очень надеемся, что они будут прогрессировать дальше», — отметил тренер команды Александр Деркач.