Брянские гандболистки выиграли первый матч чемпионата России
Гандболистки из Сельцо выиграли первый матч чемпионата России против команды из Краснодара. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В спортивном комплексе «Брянск» прошёл первый матч Чемпионата России по гандболу в Высшей лиге среди женщин в 2023 году. На поле встретились «Сокол» из города Сельцо и краснодарская «Кубань-3».
В первом тайме брянские спортсменки обыграли соперниц со счётом 19:14. Во втором тайме «Кубань-3» перехватила инициативу. Но в последние десять минут встречи «Сокол» забил сразу несколько мячей подряд в ворота соперниц. Матч закончился со счётом 33:28 в пользу сельцовских гандболисток.
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