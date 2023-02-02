Брянские гандболистки выиграли первый матч чемпионата России

Гандболистки из Сельцо выиграли первый матч чемпионата России против команды из Краснодара. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном комплексе «Брянск» прошёл первый матч Чемпионата России по гандболу в Высшей лиге среди женщин в 2023 году. На поле встретились «Сокол» из города Сельцо и краснодарская «Кубань-3».

В первом тайме брянские спортсменки обыграли соперниц со счётом 19:14. Во втором тайме «Кубань-3» перехватила инициативу. Но в последние десять минут встречи «Сокол» забил сразу несколько мячей подряд в ворота соперниц. Матч закончился со счётом 33:28 в пользу сельцовских гандболисток.