Юные брянские гандболистки вышли в финал первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Глазов Удмуртской республики состоялся полуфинал первенство России по гандболу среди девочек до 13 лет.Участвовали в соревнованиях команды из Удмуртской Республики, Московской и Брянской областей, Пермского края, Астрахани и Краснодара.

Регион представила сборная под руководством тренера Марии Поповой. Брянские спортсменки обыграли соперников из Пермского края и Подмосковья. С командой хозяев поля игра закончилась ничьей. С небольшой разницей брянские гандболистки проиграли девочкам из Астрахани и Краснодара.

Сборная региона получила путёвку в финал первенства.