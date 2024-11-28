Брянские гандболистки завоевали «серебро» на турнире в Гомеле

Брянские гандболистки завоевали серебряную награду на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гомель Республика Беларусь прошёл международный турнир по гандболу. В нём участвовали девочки 11-12 лет из Белоруссии и Брянской области.

Сборная команда заняла второе место, пропустив лишь один мяч. Лучшими игроками турнира стали воспитанницы спортивной школы города Сельцо Алиса Кузина и Софья Петракова.