Город32

Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

2022, 23 марта 08:00 Спорт
Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Источник фото

Четверо спортсменов стали призёрами.

В Брянске прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Юный динамовец-Надежда России». В состязаниях участвовали 217 спортсменов из 21 города России.

Брянские гимнасты вошли в число призёров. Так, Арсений Боков получил сразу четыре медали. Бронзу он завоевал в многоборье и в упражнениях на параллельных брусьях. А второе место он занял в упражнениях на коне — махи и опорном прыжке.

Даниил Попов завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях. Вероника Басенок заняла третье место в вольных упражнениях. А Вероника Шитая стала третьей в опорном прыжке.

Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Читайте также
На улице Шолохова в Брянске стартовал капремонт дороги
22 марта 12:11
На улице Шолохова в Брянске стартовал капремонт дороги
Брянская команда стала третьей на соревнованиях «Сибирские коньки»
22 марта 11:55
Брянская команда стала третьей на соревнованиях «Сибирские коньки»
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Брянске
22 марта 09:40
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Брянске
500 килограмм гуманитарной помощи собрали в Белых Берегах
21 марта 17:07
500 килограмм гуманитарной помощи собрали в Белых Берегах

Новости регионов

22.03.2022 14:50
В Смоленской области усилят работу по профилактике правонарушений на железной дороге
С 21 по 30 марта работники Московской железной дороги совместно с представителями транспортной полиции Смоленской области проведут акцию «Безопасность», направленную на повышение культуры безопасности среди подростков. Главная цель – напомнить подрастающему поколению правила поведения в зоне движения поездов. В школах и колледжах учащимся расскажут о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре, опасности поражения электрическим током и
21.03.2022 14:32
Ремонт лестничного пролета пешеходного моста начинается на вокзале Смоленска с 4 апреля
С 4 по 30 апреля пешеходный мост на вокзале Смоленска, соединяющий Привокзальную площадь с улицей Кашена, будет закрыт для транзитного прохода в связи с ремонтом лестничного пролета со стороны улицы Кашена. В ходе работ железнодорожники усилят железобетонную конструкцию лестничного марша, заменят ступени  и установят новое ограждение. На время ремонта рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами. Оповещение о
16.03.2022 12:57
Кубок Дружбы собрал спортсменов. В Смоленске прошел 16-й Межрегиональный турнир по тхэквондо
В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, Тверской, Московской областей, а также из Республики Беларусь. От Смоленщины за звание лучших боролись спортсмены из Вязьмы, Духовщины, Озерного, Печерска, Рославля, Рудни, Сафоново, Ярцево и областного центра. Во время открытия турнира участников и организаторов поприветствовал депутат Смоленской облдумы, координатор проекта «Единой России» «Детский спорт»
16.03.2022 12:22
Ставка на бизнес
В администрации региона обсудили пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Меры были разработаны для оказания помощи предпринимателям в нынешних экономических реалиях (в том числе инвесторам, недавно открывшим свои производства на Смоленщине), а также для сохранения действующих рабочих мест. О принятых решениях рассказал губернатор Алексей Островский. «Процентная ставка регионального Фонда поддержки предпринимательства снижена до ½
16.03.2022 12:20
Большая вода
На календаре — середина марта, а с учетом того, что весна в этом году выдалась ранней, в регионе в активную фазу вступила подготовка к возможному половодью. Прогнозы и предпринимаемые меры обсуждались на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено
16.03.2022 12:19
Сколько это стоит? Какие меры принимают в регионе по стабилизации цен
Едва ли не самой волнующей темой для обсуждения среди смолян в последнее время стали цены в торговых точках. Меняющиеся цифры на ценниках вызывают у жителей вполне резонное возмущение. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского прошло совещание, посвящённое ценовой ситуации на территории Смоленской области. Участники (а в их числе были местные товаропроизводители, УФАС и

Актуальные темы

Общество
Схема движения автобусов изменится в Брянске
Лента новостей
Обязательная вакцинация в Брянской области отменена
Общество
Масочный режим в Брянской области продолжает действовать
Лента новостей
23 брянца стали Героями России
Экономика
Недостоверная статистика мешает покупать социальное жильё для брянцев

Новости партнёров

«О рекламе»
«О рекламе»

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России  Наталья Новикова  ответила на вопросы читателей  о  требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске
Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

В Брянской области усилят работу по профилактике правонарушений на железной дороге
В Брянской области усилят работу по профилактике правонарушений на железной дороге

С 21 по 30 марта работники Московской железной дороги совместно с представителями транспортной полиции проведут акцию «Безопасность», направленную на повышение культуры безопасности среди подростков.

Игорь Маковский поблагодарил сотрудников за активное участие в патриотической акции в «Лужниках»
Игорь Маковский поблагодарил сотрудников за активное участие в патриотической акции в «Лужниках»

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где поблагодарил коллектив Общества за единство, активную гражданскую позицию и участие в концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, который прошел 18 марта в «Лужниках».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.