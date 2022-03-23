Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Четверо спортсменов стали призёрами.

В Брянске прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Юный динамовец-Надежда России». В состязаниях участвовали 217 спортсменов из 21 города России.

Брянские гимнасты вошли в число призёров. Так, Арсений Боков получил сразу четыре медали. Бронзу он завоевал в многоборье и в упражнениях на параллельных брусьях. А второе место он занял в упражнениях на коне — махи и опорном прыжке.

Даниил Попов завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях. Вероника Басенок заняла третье место в вольных упражнениях. А Вероника Шитая стала третьей в опорном прыжке.