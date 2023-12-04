Брянские гиревики привезли три награды из Калуги

Брянские гиревики привезли «золото», «серебро» и «бронзу» из Калуги. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Калуге прошёл открытый Кубок Губернатора Калужской области по гиревому спорту. В нём участвовали 180 спортсменов из 27 регионов России. Регион представили спортсмены спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.
В весовой категории до 95 кг среди мужчин в толчке по длинному циклу выступил брянец Андрей Мухитов. Он поднял 32-килограммовые гири 78 раз. Спортсмен завоевал золотую награду турнира.
У женщина в весовой категории свыше 68 кг третье место заняла Елена Яськова. В толчке 24-килограммовых гирь по длинному циклу она совершила 29 подъемов. Девушка установила абсолютный рекорд Брянской области в данном упражнении.
А команда Брянской области в эстафете совершили 136 подъемов. Сборной региона досталось серебряные медали.
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