Брянские гиревики вернулись с медалями из Индии

Брянские спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по гиревому спорту в Индии. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Нью-Дели в Индии прошёл Чемпионат мира среди мужчин и женщин и Первенство мира среди юниоров и юниорок по гиревому спорту. На соревнованиях выступили и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Брянец Андрей Мухитов среди юниоров в весовой категории до 85 кг завоевал серебряную награду в толчке по длинному циклу. Юноша поднял гирю 82 раза. А в эстафете Первенства мира юноша стал первым.

Представитель сборной Юрий Лукьянчиков завоевал «золото» в эстафете. Брянец выполнил норматив мастера спорта России международного класса.