Брянские каратисты завоевали 13 медалей на первенстве Людиновского района. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Открытое первенство Людиновского района по каратэ прошло на базе Дома спорта в Людинове. Там собрались около 120 спортсменов из Смоленской, Калужской и Брянской областей.

Регион представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Они завоевали три золотые награды, пять – серебряных и пять – бронзовых.