Брянские каратисты завоевали 21 медаль на всероссийском турнире

Брянцы завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Витязево в городе Анапе в рамках XVl открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств 2024 года прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. Участвовали в них 916 спортсменов из 49 регионов.

Брянщину представили воспитанники областной федерации по всестилевому каратэ. Они выступили в пяти возрастных категориях. Брянцы завоевали четыре золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.