Брянские каратисты завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа прошли в Брянске. За медали боролись представители Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Московской областей.

Сборная региона заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь спортсменам из Курска. Брянские каратисты завоевали пять золотых, 10 серебряных и девять бронзовых медалей.

Победители и призёры примут участие в XXIV первенстве России по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха.