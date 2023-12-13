Брянские каратисты завоевали два «золота» на Всероссийских соревнованиях

Брянские каратисты завоевали две золотые награды на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Смоленске прошёл Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова по карате. Там собрались спортсмены из более чем 20 регионов России и республики Беларусь.

Воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» завоевали две награды. Среди женщин 18+ лет в категории 50кг первой стала Ольга Анисина. Также золотую медаль завоевал Илья Зверев среди юношей 12-13 лет.

Ещё три спортсмена «Олимпа» стали пятыми.