Брянские каратисты завоевали шесть медалей на турнире в Орле

Брянские каратисты завоевали шесть медалей на турнире «Северная Звезда» в Орле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Орле прошли межрегиональные соревнования по карате «Северная Звезда». В них участвовали 400 спортсменов из 11 регионов. На трунир приехали и воспитанники спортшколы «Олимп» Брянска.

В весовой категории +70 кг среди ребят 14-15 лет первое место занял брянский спортсмен Илья Зверев. Он же стал серебряным призёром турнира в абсолютной категории.

Второе место также досталось Дмитрию Шевелёву. Он выступал среди спортсменов 12-13 лет в категории +55 кг.

Кроме того, на счету брянских спортсменов три бронзовые награды. Их завоевали Марк Дубовой, Андрей Сыпченско и Марина Бородина.