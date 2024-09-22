Брянские легкоатлетки выиграли первенство России

Брянские легкоатлетки завоевали золотую медаль в эстафете на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В подмосковном Жуковском проходят чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике. Участники соревнуются в эстафетном беге.

В дисциплине эстафета 4х200 метра среди девушек до 18 лет выступили студентки Брянского государственного училища олимпийского резерва.

Полина Лебедева, Вероника Першукевич, Дарья Зыкова и Елизавета Туболева существенно опередили своих соперниц. Они завоевали золотую медаль. Брянским спортсменкам немного не хватило до рекорда России.