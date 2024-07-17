Брянские легкоатлеты завоевали четыре «золота» первенства России

Брянские легкоатлеты завоевали четыре золотые медали на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодаре прошло первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет и всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет. Участвовали в них более 500 сильнейших спортсменов.

Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва имени Самотёсова Александр Бабенко толкнул ядро с результатом 19.17 метров и метнул диск на 54.25 метра. Он стал золотым медалистом турнира дважды.

Брянский легкоатлет Степан Веткин также завоевал «золото». Он прыгнул в высоту на 2.24 метра.

Ещё одна представительница школы имени Самотёсова Юлия Кулагина стала первой среди метательниц молота с результатом в 60.77 метра.