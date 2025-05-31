Брянские легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Командный чемпионат России завершился в городе Сочи с 28 по 29 мая. На соревнованиях успешно выступили брянские спортсмены.

В беге на 800 и 1500 метров золотые медали завоевала Мария Прохорец. Серебряным призёром в толкании ядра стал Александр Бабенко. Он установил личный рекорд в 19.06 метра.

Илья Иванюк стал вторым в прыжках в высоту с результатом 2.19 метро. Этот же результат показал его коллега по школе Степан Веткин. Он завоевал бронзовую медаль.

Дарья Нидбайкина из брянской спортшколы «Русь» в тройном прыжке показала результат в 13.62 метра. Она заняла третье место.

Сборная Брянской области стала шестой в Суперлиге.