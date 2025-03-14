Брянские легкоатлеты завоевали восемь наград на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Первый салют Победы». В них участвовали свыше 600 спортсменов из 10 регионов. Брянскую область представили воспитанники спортшколы по легкой атлетике имени Самотесова, спортшколы «Русь» и спортшколы Брянского района.

Команда девочек до 12 лет из школы имени Самотесова заняла первое место. Среди мальчики до 12 лет брянцы стали серебряными призёрами. Юноши и девушки до 14 лет той же спортшколы завоевали «золото» в общекомандном зачете. Юноши до 16 лет также стали победителями. А девушки до 16 лет школы имени Самотесова на пьедестале почёта заняли первую и вторую ступени.

Третьими в общекомандном зачёте стали команда юношей до 16 лет из спортшколы Брянского района.