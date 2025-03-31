Брянские лыжники привезли две медали из Ижевска

Брянские лыжники привезли две медали со всероссийской гонки в Ижевске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда» прошли в Ижевске. На трассе спорткомплекса имени Галины Кулаковой состязались 312 школьников 11-14 лет в составе 128 команд.

Среди девушек 12-13 лет в эстафете 4 х 2 км вторыми пришли брянские участница Александра Лысенкова, Дарья Хайдукова, Маргарита Туполева и Анна Давыдова. Они состязались с представительницами 38 команд.

Бронзовыми призёрами эстафеты среди юношей 10-11 лет также стали брянцы. Сергей Шишков, Иван Богатырёв, Павел Илюшин и Кирилл Болвачев соперничали с лыжниками из 28 команд.