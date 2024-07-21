Брянские мамы стали призёрами футбольного турнира

Брянские мамы стали серебряными призёрами футбольного турнира в Коломне. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Кубок футбольных мам прошёл в Коломне Московской области. В турнире участвовали команды из Москвы и Подмосковья, а также команда «Спартака» из Брянска. Матчи прошли на стадионе «Труд».

Брянские футбольные мамы одержали пять побед. Лишь одну встречу они проиграли, пропустив всего два гола за весь турнир. В результате брянская команда стала серебряным призёром. Лучшим игроком турнира была признана Юлия Иванова.