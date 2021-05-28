Брянские осужденные сыграли в футбол с игроками суражского «Пролетария»

Количество забитых мячей на местном футбольном поле превысило 20.

На территории исправительной колонии строгого режима №5 состоялся турнир по мини-футболу между командами осужденных и игроками суражского ФК «Пролетария», сообщает УСФИН России по Брянской области.

Встреча прошла в формате двух таймов по 30 минут каждый. Количество забитых мячей на местном футбольном поле превысило 20. Победу одержала гостевая команда со счетом – 12:11.

Футболисты клуба «Пролетарий» пожелали осужденным скорейшего освобождения, становления на путь исправления, а также спортивных побед и новых вершин.