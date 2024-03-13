Брянские паралимпийцы завоевали шесть медалей в Тунисе

Брянские паралимпийцы завоевали шесть медалей на Гран-При по лёгкой атлетики в Тунисе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тунисе в Африке прошли международные соревнования по лёгкой атлетики серии Гран-При по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями. На соревнования собрались 353 спортсменов из 42 стран мира. Впервые за 2,5 года в них участвовали российские паралимпийцы.

Брянцы принесли сборной России медали. Так, в беге на 200 метров Артём Калашян пришёл первым, а на 100 метров – вторым. Виктория Сланова стала золотой медалисткой в беге на 100 и 200 метров. А Давид Джатиев занял второе место в беге на 200 етров.

Также серебряным призёром соревнований стал Вячеслав Калеев в толкании ядра.

Победители примут участие в Чемпионате Мира в Японии и Паралимпийских играх в Париже.