Брянские паралимпийцы завоевали шесть медалей в Тунисе

Брянские паралимпийцы завоевали шесть медалей на Гран-При по лёгкой атлетики в Тунисе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Тунисе в Африке прошли международные соревнования по лёгкой атлетики серии Гран-При по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями. На соревнования собрались 353 спортсменов из 42 стран мира. Впервые за 2,5 года в них участвовали российские паралимпийцы.
Брянцы принесли сборной России медали. Так, в беге на 200 метров Артём Калашян пришёл первым, а на 100 метров – вторым. Виктория Сланова стала золотой медалисткой в беге на 100 и 200 метров. А Давид Джатиев занял второе место в беге на 200 етров.
Также серебряным призёром соревнований стал Вячеслав Калеев в толкании ядра.
Победители примут участие в Чемпионате Мира в Японии и Паралимпийских играх в Париже.
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