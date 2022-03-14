Брянские пловцы привезли «золото» с Чемпионата ЦФО

Илья Бородин установил рекорды Брянской области.

В Обнинске завершился Чемпионат и Первенство ЦФО России по плаванию. В нём участвовали и брянские спортсмены.

Воспитанник спортивной школы «Дельфин» Илья Бородин занял первые места среди мужчин на дистанции 200 и 400 метров в комплексном плавании.

Он также установил очередные рекорды Брянской области. Дистанцию в 200 метров на спине он преодолел за 2 минуты 07,23 секунды. А на 100 метрах вольным стилем получил результат 52,31.

Первым среди юниоров и вторым среди мужчин на дистанции 400 метров стал брянец Алексей Артамонов. Он же получил «серебро» среди юниоров на 200 метров в комплексном плавании.