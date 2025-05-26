Брянские пловцы завоевали девять медалей всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве в бассейне «Динамо» прошли всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic. Брянскую область представили 11 воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Дельфин».

Екатерина Макарова стала первой в плавании брассом на 100 метров. Она же завоевала «серебро» на 200 метрах брассом и «бронзу» на 50 метрах брассом.

Полина Шевцова стала второй на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Полина Кузькина Полина завоевала «золото» в дисциплине «200 метров брассом» и «бронзу» – «100 метров брассом». Фадей Келарев занял третье место на дистанциях 50 и 100 метров на спине.